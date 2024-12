HUMMELS: “E’ una situazione difficile per noi, ma non ho dubbi che ne usciremo insieme”

AS ROMA NEWS – Nella sconfitta contro l’Atalanta di ieri sera, Mats Hummels è stato senza dubbio il migliore in campo tra i giallorossi. Peccato che il tedesco abbia dovuto alzare bandiera bianca nel finale di partita per un fastidio al flessore.

L’ex Borussia Dortmund ha cercato di spronare la sua squadra con un messaggio sui social: “So che è una situazione difficile per noi in questo momento, ma non ho dubbi che tutto andrà meglio nelle prossime settimane. Ne usciremo insieme. Tuttavia sono davvero felice e orgoglioso di aver finalmente giocato una partita in casa all’Olimpico”.

