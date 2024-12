“ON AIR!” – CASANO: “Roma in piena lotta salvezza, se ne sono resi conto?”, ROSSI: “Situazione drammatica”, CORSI: “Ghisolfi e De Rossi hanno sbagliato tutto”, CARINA: “Col Lecce partita della vita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Per fortuna che c’è Ranieri, che non è l’allenatore dei miei sogni, ma è un allenatore da Cagliari: la sua zona di confort è Pavoletti e Zappa…E meno male… Adesso conta solo la Roma, qua la situazione è drammatica. Chi ci dovrebbe salvare da questa situazione non è bono a fare sta roba qua. Perchè come campionato da prima colonnina sono calciatori mediocri, ma per fare la pagnotta sono zero… Tifosi a Trigoria? Non si può più fare, ma anche se fosse, vi posso garantire che questi giocatori con questa personalità qua se vedono 500 tifosi se la fanno sotto…Perchè nel mio calcio, Zaniolo ieri non esce dal campo senza segni sulle gambe. Sapete chi è l’unico che ha preso le parti alla Roma? Konè…Konè! Uno che forse a giugno se ne va via, e a sto punto lo spero per lui…Konè, uno che non sa manco chi sia Zaniolo. Ma mo glielo spiego io chi è Zaniolo: una pippa inadeguata, calcisticamente scadente. Io morirò nel dubbio se sia più zoppo lui o l’unico neurone che gli gira per il cervello…io a quello zozzone là non lo faccio uscire normale dal campo. Così a fine partita non lo fa lo spiritoso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non penso che la Roma retrocederà, ma è chiaro che sia in piena corsa per salvarsi… Non vedo all’interno della squadra un appiglio, se non nella figura di Ranieri. Non riesco a sperare, e sono preoccupato. Roma-Lecce chi gioca? Come ci mettiamo? Da qui a gennaio questi sono, e saremo costretti a rivedere Zalewski, un giocatore mediocre… E’ questa la preoccupazione… La Roma vista in queste tre partite è in grado di battere Lecce, Como e Parma? In teoria sì, ma poi il campo ci dice altro…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Siamo calpestati da tutti, anche da Zaniolo… Qua bisogna pregare che Hummels non si sia fatto male, perchè lui e Paredes sono gli unici che ci stanno mettendo personalità. Pensa un po’…ci siamo dovuti affidare a uno che era stato considerato un ex giocatore dal precedente allenatore, e un altro che stava già pensando al Boca Juniors…pensate come stanno ridotti gli altri… La cosa che mi preoccupa è che nessun tesserato della Roma parli ancora di lotta per la salvezza, non si sono ancora resi conto della situazione in cui si trovano…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Qualche segnale di risveglio c’è, ma sono sempre sconfitte. Non è facile parlare di questa situazione… Abbiamo ritrovato Hummels, non avendo centrali fortissimi la sua storia la trovo incredibile. Ieri non ha fermato Van Basten, ma Retegui, che però è il capocannoniere della Serie A. Ghisolfi e De Rossi hanno sbagliato tutto nella costruzione di questa squadra: è una Roma fatta male, male, male, è palese… A Dovbyk non gli arrivano palloni, ma quando Dybala gli dà quel pallone alla Totti, lui davanti la porta la cicca…ragazzi, quanti soldi buttati, è stato sbagliato tutto. E ora Ranieri deve fare i conti con questa situazione critica…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “In questi cinque giorni la Roma deve prepararsi mentalmente alla partita di sabato contro il Lecce… Il piano di Ranieri secondo me prevedeva questo rendimento, i risultati sono quelli attesi, ora però sono i giocatori devono prendersi le proprie responsabilità. Vedremo chi recupererà sabato, Cristante non credo, Hummels è in dubbio. Ma tutto questa passa in secondo piano. Ora bisogna iniziare a segnare, e poi serve tanta determinazione. La Roma ieri ha fatto meglio dell’Atalanta nel primo tempo, ma non basta essere pericolosi con tiri da fuori. Ieri molto male Dovbyk, ma abbiamo visto perchè gioca sempre, anche quando non sta bene: non c’è un’alternativa…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Questa squadra ha tanto bisogno di mettere dentro la rosa personalità e carattere. La prestazione di Hummels di ieri ci fa essere ottimisti, peccato che poi si faccia male. Allo stadio si respira un senso di stanchezza nei confronti di certi giocatori che non hanno più niente da dare alla squadra, mentre c’è speranza per qualcuno dei nuovi: i vari Konè, Saelemaekers, Hummels sono i calciatori a cui ti devi aggrappare…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Io voglio vederla positiva, e prendermi i primi 70 minuti. In questo momento contro questi avversari qui la Roma non può partecipare. L’Atalanta ieri fra l’altro ha giocato al 70%, non ha provato ad accelerare mai, ma io non ho mai avuto la sensazione che la Roma potesse segnare… A me questa classifica non può stare bene, è inaccettabile, ma Napoli e Atalanta ce lo si poteva aspettare di fare zero punti. I miglioramenti ci sono, ma non sono di livello, non basta…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma è nei guai. Le partite durano 90 minuti, non 70, e alla fine la Roma ha perso. E sabato c’è uno scontro salvezza: ve lo sareste mai immaginato? La situazione è questa, stanotte ho faticato a prendere sonno. Ora un piccolo senso di squadra ce lo ha dato, ma i risultati sono sempre questi… Su Hummels, ieri è stato il migliore in campo e mi domando come sia stato possibile non farlo giocare… Alcuni giocatori hanno già chiesto di andare via, mi riferisco sia a Hermoso che a Le Fee…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Dovbyk per me è un ottimo giocatore. Ricordo cosa si dicevo di Dzeko del primo anno, e di chi lo giudicava senza averne visto nulla della sua carriera. Oggi la Roma è una squadra così forte da pensare che Dovbyk possa diventare già il bomber della Serie A? Purtroppo la risposta è chiara… Se dovessimo giudicare i giocatori della Roma dalle partite viste quest’anno, ditemi quale calciatore potremmo giudicarlo un calciatore di livello assoluto…Dybala visto in stagione è un Baldanzi un po’ più anziano… Voi continuate a giudicare i calciatori dalle ultime tre partite, noi invece facciamo analisi più approfondite che non risentano solo dell’emotività del momento, altrimenti quello che diciamo oggi tra due settimane non vale più…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Contro il Lecce non sarà uno scontro diretto, ma la Roma deve approcciarsi come se lo sia. Nel 2004 avevi gente come Totti, De Rossi, Cassano, Montella, Chivu, Mexes, eppure si salvò alla penultima giornata… La Roma deve approcciarsi alle prossime due gare come fossero le partite della vita, perchè questa è una squadra che non ha personalità, che si mette paura… La Roma non segna più, ha una media gol di meno sei, significa che non segni mai, che hai un attaccante che il piede destro lo usa solo per scendere dal letto… Di ieri mi ha colpito la prova di Hummels, la vera nota lieta della serata. E il fatto sia uscito per un problema muscolare fa scattare l’allarme…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha fatto una partita migliore di tante altre, contro l’avversario più temibile che ci sia. La Roma ha concesso poco, è rimasta in partita, vedo dei progressi evidenti. Ha frenato una squadra che quasi nessuno era riuscita a frenare, oggi l’Atalanta è quasi impossibile da affrontare per chiunque. La classifica è molto brutta, ma se guardo la gestione Ranieri, i passi avanti sono stati piuttosto evidenti. Ora devono arrivare i risultati…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ora ti devi rapportare a partite che dovevano essere tappe di trasferimento, e invece ora diventano sfide molto complicate. Io quando giocavo al Genoa sapevo che giocavamo per quell’obiettivo, ed eri preparato. La Roma invece è partita con altri obiettivi, e ora ti trovi impelagata a giocare un altro tipo di campionato. Al momento, perchè basterebbe vincere un paio di partite per uscire da questa situazione. Le fasce sono il punto debole della squadra, e sul mercato devi fare qualcosa per migliorare. E poi il centravanti lo abbiamo sostenuto tutti, ma contro il Napoli doveva fare gol, e ieri Dybala gli mette quel cioccolatino e lui non si capisce cosa volesse fare, vanificando una situazione che poteva cambiare la partita…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!