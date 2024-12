Bove sta meglio e vede la Roma in tv: “Voglio giocare”. I dubbi sul futuro

AS ROMA NOTIZIE – Le domande di un calciatore, anzi di un appassionato: che ha fatto la Juve a Lecce? Come posso vedere la Roma (che ha seguito grazie a un pc)? Quando torno in campo? E poi l’esclamazione, romanesca e squillante, un misto di volontà e speranza: vojo giocà. Anche dentro al reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Careggi di Firenze, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Edoardo Bove ha in mente solo il calcio.

In quel letto rimarrà tutto oggi e poi, se verranno confermati i miglioramenti delle ultime 24 ore, sarà spostato nel semplice reparto di Cardiologia. In ogni caso, verrà monitorato giornalmente: tutti gli esami si sono ormai concentrati esclusivamente sul cuore. Escluso qualsiasi problema di natura neurologica (compreso l’attacco epilettico, identificato frettolosamente da qualcuno domenica pomeriggio), si cerca di capire le vere ragioni che abbiano portato all’attacco cardiaco nel prato del Franchi.

Dopo la prima notte in Terapia Intensiva, Bove è sembrato immediatamente lucido, curioso, perfino ironico. Il dg della Fiorentina ha poi riferito quelle parole pronunciate da Bove che, indirettamente, tanto raccontano della determinazione con cui il viola affronterà le prossime sfide: «Vojo gioca, vojo gioca, lasciatemi stare, fatemi uscire…».

Quando sarà possibile rimettersi addosso la maglia della Fiorentina, dipenderà proprio dall’indagine cardiologica dei medici nei prossimi giorni: difficile in caso di problema “strutturale” (impossibile nel caso di impianto di defibrillatore sottocutaneo come nel caso Eriksen), al contrario si aprirebbero delle possibilità concrete se il problema fosse effettivamente circoscrivibile al calo di potassio e calcio riscontrato nelle prime analisi (in passato aveva subito piccoli sbalzi poco rilevanti di questi valori). Sarà decisiva la prossima risonanza magnetica al cuore che dovrà essere confrontata con quella degli anni passati. In ogni caso, al giocatore sarà necessaria una nuova visita per l’idoneità in uno dei centri di medicina dello sport.

Fonte: Gazzetta dello Sport

