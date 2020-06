Calciomercato Roma, Bonaventura non convince e il Torino passa in pole

AS ROMA NEWS – La Roma non è convinta di voler puntare su Giacomo Bonaventura. E’ quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, che racconta come la dirigenza giallorossa non stia spingendo per chiudere l’affare a parametro zero.

Il centrocampista rossonero non sembra essere una priorità per Fonseca, e così il Torino ne ha approfittato per fiondarsi sul calciatore nella speranza di convincere Raiola ad accettare la corte dei granata, che ora sono in pole position per accaparrarselo.

Fonte: TuttoSport