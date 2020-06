E ora Perez prepara il sorpasso a destra su Under

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Roma, c’è traffico sulle corsie“, titola l’edizione odierna de Il Messaggero (G. Lengua). Fonseca, in attesa del recupero di Zaniolo, ha comunque l’imbarazzo della scelta sulle ali.

Nella partita in famiglia che si è giocata martedì scorso l’allenatore portoghese ha schierato da una parte Perez e Mkhitayan e dell’altra Under e Kluivert. E non è da escludere che la coppia formata dallo spagnolo e dall’armeno sia quella su cui Fonseca vorrà puntare.

Se il turco è prossimo alla cessione, Perez è sicuro di restare a Trigoria e nelle ultime settimane ha dato segnali convincenti al tecnico che lo sta seriamente considerando per un posto da titolare, proprio come accaduto nelle due partite di Europa League contro il Gent, in cui (all’andata) ha segnato il suo primo gol in giallorosso.

Fonte: Il Messaggero