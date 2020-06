Totti si sdoppia: docufilm e serie tv in partenza

NOTIZIE AS ROMA – Sia il docufilm, sia la serie tv tratta dalla autobiografia “Un capitano” – scritta con Paolo Condò – sono state ritardate dal Covid. Ma il meccanismo si sta rimettendo in moto, e così dopo l’estate per Francesco Totti ci saranno sviluppi, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Cominciamo con il docufilm, che ha come titolo provvisorio “L’ultima notte“. L’opera, diretta da Alex Infascelli e coprodotta dalla Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Fremantle Documentaries, Capri Entertainment di Virginia Valsecchi e Vision Distribution (che lo distribuirà al cinema), è virtualmente pronta. Prima di andare in onda in tv su Sky, però, dovrà uscire in sala, e questo dipenderà dalla situazione post-Covid. L’obiettivo sarebbe quello di aspettare la normalità, ed in questo caso sono tre le date in calendario per l’uscita: il 27 settembre (compleanno di Totti), le feste natalizie oppure il 26 maggio (data del ritiro).

Le riprese della serie tv, che dovevano partire prima a febbraio e poi ad aprile, sono state spostate a settembre. Prodotta dalla Wildside, in partnership con Sky, sarà suddivisa in 6 puntate – che racconteranno alcuni dei momenti emozionalmente cardine della autobiografia – con la regia affidata a Luca Ribuoli. Il casting è in via di definizione. Il più accreditato a ricoprire il ruolo di Totti è Pietro Castellitto. L’unico handicap è che è poco somigliante a Totti (dicono che sia più simile a Milito) e per girare ha bisogno di cinque ore al giorno di trucco.

Favino e Carlo Verdone saranno nel cast, perché lo hanno fortemente voluto, visto l’amicizia che li lega a Totti. La messa in onda della serie è prevista per l’autunno del 2021, magari cominciando nel giorno del compleanno di Francesco.

Fonte: Gazzetta dello Sport