Calciomercato Roma: c’è anche Audero per la porta. Ryan vuole più spazio e medita l’addio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Porte girevoli in casa Roma. Mathew Ryan vorrebbe giocare di più e pensa di cambiare aria a gennaio. L’estremo difensore australiano ha diverse offerte sul tavolo: lo vogliono club turchi, francesi, della Championship inglese e anche sauditi.

La Roma non si opporrà all’eventuale addio di Ryan, e per questo Ghisolfi si sta muovendo alla ricerca di un nuovo secondo portiere. Oltre a Pierluigi Gollini, attualmente al Genoa, c’è anche il nome di Emil Audero, ex Inter ora al Como, tra i candidati per i pali giallorossi.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

