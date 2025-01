ULTIMA ORA – Rensch è a un passo dalla Roma, in chiusura l’accordo con l’Ajax

AS ROMA NEWS – Devyne Rensch è a un passo dalla Roma. Il terzino olandese sta per diventare un nuovo calciatore giallorosso. Lo riferisce in questi minuti Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, con un tweet.

Era di ieri la notizia del piccolo rilancio di Ghisolfi, con l’Ajax che aveva abbassato le sue pretese: la distanza tra le parti era scesa a due milioni di euro. Oggi nuovi sviluppi, con i due club ormai a un passo dalla fumata bianca: accordo in chiusura.

I due club sono così vicini a trovare un’intesa che Rensch non dovrebbe nemmeno scendere in campo contro Heerenveen nel weekend. L’Ajax vuole chiudere in queste ore anche il suo sostituto, che dovrebbe essere l’ex Inter Georgios Vagiannidis dal Panathinaikos.

Articolo in aggiornamento…

