CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 16 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:10 – RASPADORI, NUOVI CONTATTI – Sono da registrare nuovi contatti tra la Roma e Raspadori (24): il calciatore continua a giocare poco con il Napoli e potrebbe cambiare squadra. I giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo in attacco da affiancare a Dovbyk. (Leggo)

Ore 11:25 – GOLLINI SE PARTE RYAN – Nuovi contatti tra la Roma e Pierluigi Gollini (29), individuato dai giallorossi come nuovo vice Svilar se Ryan dovesse lasciare la Capitale nel corso di questo mercato. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo.

Ore 10:30 – NON SOLO RENSCH PER LA DESTRA – Oltre a Rensch, la Roma sta seguendo con vivo interesse altri esterni per la destra: nel mirino ci sono Michael Kayode (20) della Fiorentina e Kilian Sildillia (22) del Friburgo. Per la fascia sinistra occhi puntati su Jordan Zemura (25) dell’Udinese. (Leggo)

Ore 9:45- ZALEWSKI TENTENNA DAVANTI AL MARSIGLIA – Nicola Zalewski (22) continua a tentennare davanti all’offerta del Marsiglia. Il polacco è tentato dall’idea di lasciare la Roma a zero, a giugno è pronta ad accoglierlo la Fiorentina. (Gazzeta dello Sport)

Ore 8:30 – BOCA IN PRESSING SU PAREDES – Il Boca Juniors continua corteggiare Paredes (30). Ander Herrera, neoacquisto della squadra argentina, ha risposto ad un tifoso che chiedeva il ritorno di Leandro: “Ci ho parlato al telefono. Penso che lo faremo tornare”. Complicato a gennaio, ma non a giugno, in caso di mancato rinnovo con la Roma. (Il Messaggero)

Ore 7:40 – RENSCH-ROMA, ACCORDO A UN PASSO – Si avvicina l’accordo tra Roma e Ajax per Devyne Rensch (21): ora solo due milioni dividono i due club, la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime 24-48 ore. Per il difensore olandese pronto un contratto fino al 2029 a 1,2 milioni a stagione. (Corriere dello Sport / Gianlucadimarzio.com)

IN AGGIORNAMENTO…

