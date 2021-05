Calciomercato Roma, chieste informazioni per Dalot. Piace a Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lascerà il Milan a fine stagione per tornare al Manchester United, proprietario del suo cartellino. Ma il futuro di Diogo Dalot potrebbe ancora essere in Serie A.

Secondo quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe chiesto informazioni per il terzino, su indicazione di Josè Mourinho.

Il tecnico portoghese annunciato un paio di settimane fa dal club giallorosso avrebbe già infatti espresso il suo gradimento per il ventiduenne portoghese.

The future of Diogo #Dalot could still be in #SerieA. The portuguese fullback will return to #ManchesterUnited from #ACMilan at the end of the season. However he could leave this summer to comeback to Italy: #Mourinho appreciates him and #ASRoma have asked info. #transfers #mutd https://t.co/WCfAqSea5P

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 17, 2021