Italia, i pre-convocati per gli Europei: in lista quattro romanisti, fuori El Shaarawy

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ci sono quattro romanisti nella lista dei 33 convocati di Roberto Mancini per la prima fase del raduno della Nazionale azzurra in vista degli Europei, che comincerà con l’amichevole contro San Marino il 28 maggio.

Ci sono Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini. Esclusi invece El Shaarawy, a lungo fuori per infortunio nelle ultime settimane, e ovviamente Nicolò Zaniolo che deve ancora recuperare dall’infortunio al crociato. Nella lista c’è Verratti. Fuori anche Caputo e Soriano, c’è la sorpresa Raspadori.

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).