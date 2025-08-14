Calciomercato Roma, chieste informazioni per Fabbian. Su di lui anche Porto e Napoli

La Roma lavora in silenzio anche per rinforzare il centrocampo. Tra i nomi monitorati nelle ultime ore c’è quello di Giovanni Fabbian, classe 2003 del Bologna. Come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club giallorosso ha recentemente chiesto informazioni sul giovane centrocampista.

Il profilo piace e viene seguito con attenzione, ma il Bologna considera Fabbian un elemento di grande valore e non intende cederlo facilmente. Un’eventuale trattativa potrebbe aprirsi soltanto di fronte a un’offerta significativa: esclusi prestiti secchi o formule con diritto di riscatto. L’intenzione dei rossoblù, in assenza di proposte convincenti, è di trattenerlo.

In passato, per Fabbian si era parlato anche di un interesse del Napoli, ma il nome al momento non figura tra le priorità (alla pari di Elmas). A informarsi per l’ex Inter è stato anche il Porto di Francesco Farioli.

  1. Mah. Konè, Cristante, El Aynaoui, Pisilli, sono di piede destro. questo, Giovanni Fabbian un altro di piede destro. l’unico centrale in rosa di piede sinistro sarebbe Romano. mi sembra che difesa e centrocampo, tutti destri?

  4. Fabbian è giovane, forte e abituato alla serie A. Il Bologna è straricco. Bisogna pagarlo, e neanche poco. Acquisto impossibile.

