Ndicka tentato dai soldi del Neom. La Roma chiede 40 milioni e prepara il sostituto

Evan Ndicka riflette sull’offerta del Neom. Il difensore ivoriano è alle prese con una scelta di vita: il club saudita, squadra che la Roma affronterà sabato dopo Ferragosto a Frosinone, è disposto a ricoprirlo d’oro.
Dopo esser stato lusingato dall’Al Nassr, che non ha affondato il colpo per motivi legati agli slot degli extracomunitari, ora è il Neom a tentarlo a suon di milioni: il giocatore ne sta parlando in famiglia. La Roma dal canto suo non fa sconti e lo valuta 40 milioni di euro.
Massara attende sviluppi, consapevole che se Ndicka dovesse andare via dovrà essere degnamente sostituito. Lucumì del Bologna è il preferito da tempo ma occhio a Ordonez, nazionale ecuadoriano, che gioca nel Bruges. Per entrambi le valutazioni si aggirano intorno ai 30 milioni di euro.
Fonte: Il Messaggero
None liberatevi dei pellegrini baldanzi elsha hermoso Salah no da quelli forti
aggiungi il vscanziero Argentino
Verga quelli che nomini tu non sono richiesti. Comunque i milioni degli arabi sono molto appetibili e creano tentazione ma se Ndicka non vuole resta a Roma, dipende da lui non dalla Roma.
Da cedere a 30 e investire tutti sugli attaccanti
Si certo, poi in difesa ci vai a giocare te
Vendere il miglior difensore in rosa (e abbiamo visto senza di lui che colabrodo di difesa abbiamo) mi sembra proprio il modo per puntare alla Champions. Grandi sti friedkin com’è la storia? Mica so come Pallotta i migliori non li vendono e in più spendono ma dove?
Hector78 ma in questi anni chi di importante hanno venduto ?
Hector… per caso hai l ufficialità che. l hanno venduto … un po’ come Svilar che criticavate perché lo avevano già svenduto … ma vi rendete neanche conto di quello che scrivete
non hanno venduto nessuno in 10 anni, ti si presentano 40M di ok svslenza che ci fanno respirare e ci evitano multe e per il solo ed unico giocatore che forse vendono fate storie?
non avranno vinto e hanno avuto bisogno di tempo ma i Friedkins sono dei buoni presidenti. stanno portando avanti lo stadio seriamente ed hanno finalmente creato una struttura societaria che mancava dagli anni 2000.
Roma non è stata costruita in un giorno.
ps. tutte le zavorre hanno scadenza 2026 per il resto la squadra è ottima
Hector78 Quali migliori hanno venduto? Ndicka può essere sostituito, anche se io lo terrei sempre. I giornalai fanno trattative e prezzo. Credo che il prezzo sia anche più alto e se leggiamo bene “è tentato dai soldi arabi”. Se vuole andare meglio cambiarlo, trattenere per forza non conviene. FRS
ma parlare dopo mai eh?
questi sono gli stessi di “Ndicka da vendere entro il 30/6”, e anche lì una marea di commenti del genere….
bah.
Finora in 5 anni chi hanno venduto contro la volontà popolare?
Dall’articolo oltretutto a me sembra che sia Ndicka che stia riflettendo, non che la Roma l’abbia offerto.
Amichevole molto sospetta e che pare prodromica a trattative di mercato . Perdere Ndicka sarebbe un disastro per un settore quello difensivo che già non gode di buona salute . Non rimane che aspettare sperando che ci venga evitato questo ulteriore schiaffo ….
Il più forte difensore in rosa lo scorso anno le ha giocate tutte, però i friedkin mica so come Pallotta loro i migliori non li vendono e spendono ma quando
il sospetto che sia per marketing … però è più semplice ipotizzare sempre qualcosa di negativo … come se questa proprietà avesse venduto o svenduto nel passato i giocatori più forti … e aggiungo … anche se. lo vendessero prima di criticare sarebbe da capire … 1)su questa cessione c’è l avallo del Gasp ..2) chi acquistano 3) sugli acquisti c’è avallo del Gasp … poi quando si ha il quadro completo allora qualche valutazione la si può fare
È evidente che per accontentare Gasp che vuole un altro attaccante serve una bella plusvalenza. Ndicka purtroppo lo è e quindi non mi stupirei più di tanto. Ed è uno dei pochi ad avere mercato.
Del resto è stato preso Ghirardi che è un centrale per cui dal punto di vista quantomeno numerico ci siamo.
chiedo scusa ma lo scorso anno le fortune della Roma di Ranieri si sono basate soprattutto sulla solidità difensiva e proprio per questo che la vendita di ndika , anche se molto vantaggiosa dal punto di vista economico, potrebbe aprire delle crepe in fase di copertura. Di contro abbiamo avuto grossi problemi in fase offensiva a cui bisogna mettere riparo ed infine c’è da prendere in considerazione che il modo di difendere di Gasperini è completamente diverso da quello di Ranieri che pur utilizzando lo stesso modulo giocava con una difesa molto più bassa , e non si può sapere quale può essere l’adattabilità dei singoli giocatori ai nuovi dettami tattici.Vedremo quali saranno le scelte.
il messaggero lo sa, quello che pensano a casa di ndicka
giornalismo investigativo di altro livello, che si avvale di strumenti metapsichici innovativi e AI
non ricordo un solo giocatore che dopo aver rifiutato i soldi arabi abbia fatto bene, noi abbiamo gli esempi freschi di Dybala e Pellegrini.
Io non ci credo che chiedono 40 milioni dopo che quel mezzo giocatore del Milan l’hanno venduto alla stessa cifra. Venderlo a quella cifra sarebbe un flop indecente. A 20 giorni dall’inizio del campionato poi. Meno male che i pezzi pregiati non si toccavano. Stiamo alle solite.
Ma chi glielo ha fatto fare a Gasperini a fidarsi dei friedkin io mi sarei tenuto stretto i percassi
la Roma è dei Friedkin che fanno, giustamente, quello che vogliono con i loro soldi, ci mancherebbe altro.
Noi dobbiamo tifare a prescindere
se vendo nDicka per fare plusvalenza a 40 e lo sostituisco con qualcuno che costa quanto nDicka o quasi …allora che la faccio a fare sta manovra?
il sostituto deve costare al massimo la.metà o non ne vale la pena
L’ideale sarebbe cedere Ndicka per 40 milioni a questa squadra: sarebbe tutta plusvalenza, una vera manna dal cielo, e potremmo stare tranquilli per il fair play finanziario della prossima stagione.
A quel punto ci si presenta dal Bologna e si propone Baldanzi più un conguaglio economico per Lucumí: un difensore adatto alla Serie A, che non occupa un posto da extracomunitario (tesserato in A da oltre un anno) e che, a differenza di Ndicka, non partecipa alla Coppa d’Africa. Inoltre, Gasperini non considera Baldanzi un elemento centrale, e il Bologna sembra essere interessato a lui.
Baldanzi sarà anche talentuoso, ma il contributo sulla trequarti è ancora troppo limitato. Dopo lo scambio, si acquista un trequartista di livello e, con il denaro residuo, si possono fare gli ultimi ritocchi alla rosa.
Se poi devo comprare Ordonez a 30, mi tenga ndicka. Se invece vendi a 40 e compri a 20 allora è diverso
se te ne danno 40 e i difensori che vuole la Roma costano 30 circa, avresti 10 milioni in più per un trequartista di piede destro, il che non guasta affatto. Tra Ordonez e Lucumi mi prendo il primo, 7 anni più giovane, senza dubbio meglio di un ventottenne che ha fatto vari errori la scorsa stagione.
Al momento sulla trequarti sinistra la situazione è tragica, abbiamo il solo El Shaarawy prossimo ai 33 anni
Premesso che ho difficoltà a credere alla notizia, quello che assolutamente sono assurde sono le cifre riportate: la Roma venderebbe il suo miglior difensore a 40ml per rispondere bene o male la stessa cifra, 30 ml, su un altro difensore? Diverso sarebbe stato avessero detto che Ndicka andava via per 60ml e veniva preso Lucumi a 20ml. allora si che avrebbe un senso l’operazione: comunque rischiosa per la difesa ma che lascia un buon margine di plusvalenza per colmare le lacune negli altri settori.
Al giusto prezzo è da cedere per avere soldi e spazio salariale per prendere giocatori adatti al tecnico. Abbiamo preso ghilardi che è da formare e lanciare
sinceramente ndicka escluso il fattore fisico che le gioca tutte, per il resto a me non mai piaciuto molto lento, per il gioco di gasp con i difensori che devono scappare indietro nn ce fai nulla, d altronde mette mancini centrale, ad esempio ghilardi e molto piu prestante fisicamente vedi con l aston recupero all 80 min superando addirittura hermoso che stava metri avanti, a lui er cifre come queste amen te ne fai na ragione e lo dai via..senza contare il risparmio sugli ingaggi, se vi dicessero vendono hermoso kumbulla ndicka, e te portano lucumi e sancho io ce starei..
Chi lo ha detto che vogliamo venderlo?
Massara?
I Friedkin?
Tom e Jerry??
Mi preoccupano più i tempi e la preparazione della Squadra che il giocatore in se
Ndicka è un buon giocatore ma nn lo vedo come insostituibile….se ci fisse il tempo di fare le cose fatte bene
invece di liberarsi di quelli scarsi vendono i pochi buoni che abbiamo con l’Aston villa senza Ndika abbiamo preso 4 goal
Non è che se il giocatore decide di cambiare squadra tu glielo puoi impedire, l’unica cosa visto che è un giocatore di livello è cederlo ad un cifra importante perché dovrai sostituirlo con qualcuno “quasi” alla pari.
Ndicka non ha ancora deciso ed è tutto da vedere ma se vorrà accettare la proposta la Roma metterà sul piatto la sua proposta poi li la palla si sposterà in un altro campo, se non saranno disposti a spendere quella cifra non sarà colpa della Roma se Ndicka non potrà trasferirsi.
Tanto alla fine so sempre soldi il motivo!
al momento con Ordonez e la cessione di Ndicka la Roma ci guadagnerebbe sia perché il belga è più giovane e quindi può crescere di più, ma anche e soprattutto perché significherebbe abbassare il monte ingaggi.
Al momento Ndicka è più pronto ed è normale perché è abituato alla serie A e ha vinto Europa League e coppa d’ africa, ma in uno/ due anni il belga potrebbe non farlo rimpiangere. Anche perché il belga è probabilmente più adatto al gioco aggressivo di Gasperini
dopo Dovbyk è il turno di Evan
A questo punto del mercato e con tutte le lungaggini anche per prendere degli emeriti sconosciuti, sarebbe un suicidio perdere Ndicka.
Basta guardare quanto ci stiamo mettendo per il polacco sconosciuto Zio coso.
È un giocatore forte, già rodato, sarebbe davvero un problema anche se dovessero arrivare 40 milioni.
se lo vendono, manco vale la pena guardare il campionato. .. quarti non ci arriviamo manco col binocolo
ma noi un de Laurentiis non ce lo meritiamo?
Ndika vale come Thiaw?
Un titolare che non ha saltato una partita vale una riserva?
Ma il prezzo lo fa il nostro amico Menzognero?
Certo certo, Leoni venduto a 35 milioni e noi dovremmo vendere Ndicka a 40, tutto molto attendibile, come l’acquisto di Sancho, avoja…
Io lo sacrificherei per completare la rosa
Vero che vendere ndicka sia un danno ma solo se non è degnamente sostituito . Con 50 milioni ( questo secondo me è il suo reale valore) si può chiudere a 25 trovi uno bravo che lo sostituisce bene e con la rimanenza lo s’investe in due ruoli (ala sx e terzino sx) e con la vendita di pellegrini , kumbulla, celik si può acquistare il centrocampista che serve
Per l’attacco se si può dato che potrebbe essere il terzo attaccante punterei sul prestito con obbligo per pinamonti ( giovane ma con esperienza buoni colpi )
L’ala non sono entusiasta di baeily ma è veloce , molto veloce e sa saltare l’uomo ma non è un goleador ( non lo era lookman) per il terzino sx proverei a scovare tra i parametri 0 e il centrocampista manoo in uscita dal Manchester United …
a Gasperini gli stanno facendo quello che hanno fatto a Mourinho lo hanno convinto a venire poi gli vendono uno dei pezzi migliori (che senso ha quando hai una coppia difensiva collaudata come mancini Ndika) lui gli chiede altri giocatori in attacco e loro gli prendono gli scarti delle altre squadre o ex giocatori purché sia un’ occasione in prestito o a parametro zero
Vendere una certezza come ndicka a 40 e spendere 30 per una scommessa sarebbe folle
io comunque non ho capito perché non glie po’ di de no
