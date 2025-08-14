Ndicka tentato dai soldi del Neom. La Roma chiede 40 milioni e prepara il sostituto

Evan Ndicka riflette sull’offerta del Neom. Il difensore ivoriano è alle prese con una scelta di vita: il club saudita, squadra che la Roma affronterà sabato dopo Ferragosto a Frosinone, è disposto a ricoprirlo d’oro.

Dopo esser stato lusingato dall’Al Nassr, che non ha affondato il colpo per motivi legati agli slot degli extracomunitari, ora è il Neom a tentarlo a suon di milioni: il giocatore ne sta parlando in famiglia. La Roma dal canto suo non fa sconti e lo valuta 40 milioni di euro.

Massara attende sviluppi, consapevole che se Ndicka dovesse andare via dovrà essere degnamente sostituito. Lucumì del Bologna è il preferito da tempo ma occhio a Ordonez, nazionale ecuadoriano, che gioca nel Bruges. Per entrambi le valutazioni si aggirano intorno ai 30 milioni di euro.

Fonte: Il Messaggero