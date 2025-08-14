Ziolkowski in campo, poi in volo: la Roma lo aspetta

Un’ultima gara da giocare con il Legia Varsavia, poi Jan Ziolkowski sarà pronto a vivere la nuova avventura in giallorosso, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Comunque vada a finire la sfida con l’Aek Larnaca, il difensore saluterà i compagni di squadra. Tra domani e sabato il centrale polacco è pronto a sbarcare nella Capitale e a iniziare la sua vita da calciatore della Roma.

Tra i difensori in uscita, invece, Kumbulla e Hermoso: il primo non ha convinto Gasperini, il secondo sì ma ha uno stipendio da titolare che pesa troppo. Si cerca una squadra anche a Salah-Eddine: il terzino olandese è fuori dai radar del nuovo tecnico, e potrebbe tornare in Olanda.

Fonte: Corriere dello Sport