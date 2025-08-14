Ziolkowski in campo, poi in volo: la Roma lo aspetta

Un’ultima gara da giocare con il Legia Varsavia, poi Jan Ziolkowski sarà pronto a vivere la nuova avventura in giallorosso, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.
Comunque vada a finire la sfida con l’Aek Larnaca, il difensore saluterà i compagni di squadra. Tra domani e sabato il centrale polacco è pronto a sbarcare nella Capitale e a iniziare la sua vita da calciatore della Roma.
Tra i difensori in uscita, invece, Kumbulla e Hermoso: il primo non ha convinto Gasperini, il secondo sì ma ha uno stipendio da titolare che pesa troppo. Si cerca una squadra anche a Salah-Eddine: il terzino olandese è fuori dai radar del nuovo tecnico, e potrebbe tornare in Olanda.
Fonte: Corriere dello Sport
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Nun te fa’ male Zio…
Da ignorante, come operazione mi piace molto, la trovo intelligente. È un giocatore che, comunque, andrà ASPETTATO, dovrà fare le sue brave cappellate in partite ufficiali senza che si mugugni troppo, per tutta una serie di motivi. In primis, è giovane, poi non è abituato al campionato italiano. Inoltre i centrali di difesa hanno tempi lunghi per raggiungere il top. Cerchiamo di evitare di fare come Huijsen.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.