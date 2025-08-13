CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 13 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Krstovic, possibile anche senza l’addio di Dovbyk
La Roma punta su Nikola Krstovic (25) del Lecce, gradito a Gasperini dai tempi dell’Atalanta. Valutazione 25 milioni. Il suo arrivo è legato alla possibile partenza di Dovbyk, ma non è esclusa la coabitazione. (La Repubblica)
Ore 10:15 – West Ham su Pellegrini, ma lui pensa solo alla Roma
Il West Ham ha chiesto informazioni su Lorenzo Pellegrini (29), ma il capitano giallorosso non valuta l’addio e vuole concentrarsi sulla nuova stagione. (Il Messaggero)
Ore 9:50 – Ziolkowski-Roma, manca solo l’ok del Legia
Accordo già raggiunto tra la Roma e Jan Ziolkowski (20). Il Legia Varsavia vuole una percentuale sulla futura rivendita. Domani il difensore giocherà con il club polacco, poi partirà il countdown per l’arrivo nella Capitale. (Il Messaggero)
Ore 9:00 – Echeverri, al momento trattativa chiusa
Claudio Echeverri (19) resta un obiettivo per la Roma, ma il Manchester City non apre all’inserimento del diritto di riscatto. Massara, a queste condizioni, ha momentaneamente interrotto la trattativa. (Il Messaggero)
Ore 8:45 – Sancho solo a fine mercato
La Roma non affonderà per Jadon Sancho (25) nelle prossime settimane a causa dei costi elevati. L’inglese, in scadenza 2025 con il Manchester United, può tornare di moda a fine mercato se il prezzo dovesse calare. (Il Tempo)
Ore 8:05 – Fabio Silva, il Lipsia non molla
Il Wolverhampton chiede 25 milioni per Fabio Silva (23) e non apre a formule alternative. Il Lipsia ha tentato l’affondo senza trovare l’accordo. La Roma resta alla finestra. (Il Messaggero)
Ore 7:40 – Arabia su Ndicka, il Neom fa un sondaggio
Evan Ndicka (25) piace in Arabia Saudita: il Neom ha chiesto informazioni. Il difensore è atteso oggi alla ripresa degli allenamenti a Trigoria. (Il Messaggero)
IN AGGIORNAMENTO…