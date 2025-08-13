Dall’Inghilterra: l’Everton ha offerto 37 milioni di sterline per Dovbyk. Ma da Trigoria arrivano smentite

La Roma resta in attesa di sviluppi sul futuro di Artem Dovbyk, mentre dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione destinata a far discutere. Secondo il portale Football Insider, l’Everton avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 37 milioni di sterline per l’attaccante ucraino.

Dopo l’acquisto di Grealish, i Toffees avrebbero infatti rivolto le proprie attenzioni alla ricerca di un nuovo centravanti e il profilo dell’ex Girona sarebbe tra quelli valutati. Va ricordato che Everton e Roma condividono la stessa proprietà, quella dei Friedkin.

Nelle scorse settimane Dovbyk era stato accostato a vari club di Premier League, tra cui West Ham e Sunderland, mentre la pista Leeds si sarebbe raffreddata di recente.

Da Trigoria, però, fanno sapere che non è ancora arrivata alcuna proposta ufficiale per il giocatore.