Dall’Inghilterra: l’Everton ha offerto 37 milioni di sterline per Dovbyk. Ma da Trigoria arrivano smentite

La Roma resta in attesa di sviluppi sul futuro di Artem Dovbyk, mentre dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione destinata a far discutere. Secondo il portale Football Insider, l’Everton avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 37 milioni di sterline per l’attaccante ucraino.
Dopo l’acquisto di Grealish, i Toffees avrebbero infatti rivolto le proprie attenzioni alla ricerca di un nuovo centravanti e il profilo dell’ex Girona sarebbe tra quelli valutati. Va ricordato che Everton e Roma condividono la stessa proprietà, quella dei Friedkin.
Nelle scorse settimane Dovbyk era stato accostato a vari club di Premier League, tra cui West Ham e Sunderland, mentre la pista Leeds si sarebbe raffreddata di recente.
Da Trigoria, però, fanno sapere che non è ancora arrivata alcuna proposta ufficiale per il giocatore.
Friedkin grande: carta vince carta perde. 😉
come operazioni gira alla grande per noi sono soldi freschi da rivestire su giocatori che servono a gasp,al giocatore (che scarso non è) in premier senza coppe europee potrebbe veramente esaltarsi ,e pure per everton (è vero che oggi quei soldi non li vale) ma con una buona stagione in una vetrina come la premier lo rivendono a 60/70
vedere soldi, dare cammello….
l’ufficialità della proposta dov’è?
Prima di cantar vittoria, ammesso la notizia sia vera e che sia da festeggiare la dipartita di un attaccante che comunque la scorsa stagione ha segnato non poco, dovremmo preoccuparci, viste le attenzioni sempre molto alte degli organi di governo del calcio nei confronti di tutto ciò che riguarda la Roma, se un’operazione del genere sia lecita. Non lo dico perché conosco i regolamenti e le leggi ma perché si dice sia destinata a far discutere, forse quindi tanto corretta non potrebbe non essere.
Tutto falso …… sennò era già tutto fatto vista la stessa proprietà…..e lo avrebbero annunciato a contratto firmato.
un attaccante come lui con quel fisico dovrebbe fare 25 gol a campionato,magari in premier è piu per lui,però artem deve avere un altra chance…
Sono d’accordo con te, gli darei un’altra possibilità. Questa però solo se potessimo prendere comunque un altro attaccante a prescindere da una sua cessione.
Prende sempre 5 o 5.5 fa anche gol utili, ma è un giocatore assente. Bisogna venderlo subito o finire come Abraham. Con quei soldi bisogna comprare un Nusa, Tzolis. Con cessione Cristante + altri un altro centrocampista. Prenderei in prestoto un altra punta o rimanere così.
Ecco il vantaggio di avere la stessa proprietà
Già ma stanno in due campionati diversi e in due nazioni diverse.
Mentre mi ricordo l’onorevole teneva due squadre nello stesso campionato…Lazizie e salernilazzie.
Se pò fà? … e allora che aspettano???
Gaetano forse volevi dire Lazzie e Salernilazzie…
Così de botto.
Finsce con Krstovich che firma per la.Roma e Dovbik con l’Everton.
me gusta
si ma Kristovic a 20 mln non di più, con il resto prendiamo l’ala sinistra , tipo Nené
se arriva ufficialmente questa offerta Dovbyk lo ritroviamo sul primo aereo disponibile per Liverpool. Con Gasperini poi non conta il blasone del giocatore, lui valorizza giocatori con le caratteristiche che gli servono ma anche se non sono giocatori top. Quindi penso che krstovic farebbe bene alla Roma
Vabbe’ dai che problema c’è facciamo parlare il Presidente padre col Presidente figlio….
se veramente sarà… io questa la considero la portafogliata del mercato!
perche solo 37? io ne metterei 50 …😂😂😂
Sei Ostracciarolo più ricco del mondo!!😂😂😂😂
Sono 37 milioni di sterline al cambio quasi 43 milioni di euro… buttali via 😀
Sinceramente sono combattuto, secondo me Dovbyk non è scarso come lo si dipinge. Un altro anno glielo farei fare. Però poi magari è veramente questo e poi ti rimane sul groppone.
Ai posteri l’ardua sentenza.
37 milioni di sterline sono 42 milioni di euro. Io credo che a quel punto ti prendi due giocatori da 20 milioni l’uno, l’ala e l’attacante. Quindi non credo né Sancho o Krstovic perché costano di più. Poi dopo la vendita dei vari Kumbulla, Hermoso, Darboe, Salah-Eddine – e spero Bove perché altrimenti vuol dire che finisce la carriera – si può pensare a comprare un altro giocatore, io spero un centrocampista
Daje daje daje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le sviluppi positivi sul mercato invece di averle a ROMA le vediamo a Everton.
ma te sei fatto un cicchetto a ora de pranzo? Ma chi te li sarebbe tutti quel soldi per Dovbyk ??
Da sottolineare: sterline!!!
Hanno fatto una proposta a “Loro” insaputa!
certo da via dovbyk per prende kristovic non è che c’è tutto sto guadagno già hojlund cambia
fosse vero
e allora anche 30 pe hermoso 25 pe kumbulla e s’abbracciamo 🤣🤣
37 so pochi , daje Dan arriva a 50 ed è tuo !!!
Se lo fanno quelli della redbull con Lipsia Salisburgo ecc va bene lse lo fa ‘ il city con il girone va bene lo stesso ( e sto parlando di squadre che la maggior parte delle volte fanno anche la stessa coppa europea) e se invece lo facciamo noi….. non si può.. Vedremo se si può……….
se va in porto sarebbe una mandrakata dei Friedkin per accontentare Gasp e l’attacante che richiede
daje Roma daje
Se succede è n Mandrakta
immagino gli sbiaditi che rosicano ma nn possono dire niente, perché loro scambiavano Akpa Pro con la Salernitana 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
SE FOSSE VERO, non dovremmo neanche pensarci.
Il giocatore ha 28 anni, le caratteristiche sono quelle, tra difetti e pregi.
37 milioni di sterline sono oltre 40 milioni di euro, un prezzo che AD OGGI per dovbyk sono tanti, forse anche troppi.
Con i soldi dell’ucraino compri il titolare sulle trequarti e un altro centrocampista.
Come dico all’inizio, SE FOSSE VERO dovremmo sbrigarci a dire SI.
e così che andarono al gabbio i Friedrich….
Che dire sarebbe una bella mossa se si porta pure pellegrini sarebbe fantastico
A 37 milioni prendi Krstovic , te ne rimangono altri 12-15, prendi Echeverri in prestito così non fai perdere tempo a Gasp e poi ti lasci fino a gennaio per comprare il sostituto
Sarebbe la soluzione ideale.
noooo so’ troppi…!
be a sto punto serve un altro centravanti e qui la scelta spetterebbe al Gasp
sinceramente non mi fa impazzire ,ma un’altra chance gliela darei. Ricordiamo il primo anno di Dzeko? grandissimo attaccante e se lo fosse anche Dovbyk ?mai dire mai,ma sempre FORZA ROMA 💛❤️
Se così fosse sarebbe una grandissima mossa dei Presidenti, con una fava due piccioni…FMR
Se era vero, già era infiocchettato e sull’aereo per Liverpool….
si mettono seduti Dan e Ryan : “a papa’ te venno Artem a un prezzone…”
“a quanto fijo mio?”
“37 zucche!”
“e daje va!”
E tutti vissero felici e contenti❤️🧡
ahahahahahahah
un giroconto😆
Magara , Krstovich e con quello che rimane esterno a sinistra
Daje Roma daje
Sostenevo questa tesi all’inizio del mercato..
Serviva entro giugno questa cessione anche perché si sapeva loro avessero bisogno di una prima punta.
Cmq sia se così fosse, non si può rinunciare a 40 mln per Dovbik..
Friedkin offre, Friedkin accetta.
C’era chi si chiedeva il perché dell’acquisizione di un altro club.
Benissimo, se è quello che vuole Gasp, poi però se l’anno prossimo Svilar va all’ Everton non ci lamentiamo eh!?
ma magari fosse…..
Come si può credere a una notizia del genere?
E’ impossibile. Sarebbe un modo, pacchiano, per trasferire soldi dall’Everton alla Roma.
Mi piacerebbe crederci, sinceramente, ma un’offerta di quasi 43 milioni di euro (!) per Dobvyk mi sembra una sparata che manco la buonanima di Maurizio Mosca…
Quanto per Pellegrini?
Intanto ci sarebbe da dire che la Red Bull fa operazioni simili da anni.. Da Haidara, Szobolozai, Sesko, Naby Keita.. Etc etc etc..
Quindi non capirei il problema se lo facessero anche i Friedklin..
37 mln di sterline sono tanti soldi .. Potrebbero finanziare tutto il mercato che resta da fare..
Dal sostituto di Dovbyk, l’ala, addirittura il centrocampista..
Perché ricordiamolo.. Se fosse così.. Questi 40 mln di euro andrebbero tutti a bilancio.. Mentre per comprare un giocatore anche da 30.. A bilancio metteresti in uscita solamente 6 mln + ingaggio lordo..
E se il problema fosse questo.. Sarebbe un modo per risolvere la questione.. Anche se continuo a credere che qualcuno deve Comunque uscire.. Anche solo per fare posto a nuove entrate..
37 mln di sterline non ricapita più.. Perché il calciatore al prossimo anno avrà 29 anni.. Ed il suo valore può solo diminuire..
Tuttavia per ora mi sembra una semplice sparata inglese.. Quando ci sarà qualcosa di concreto se ne parlerà..
Forza Roma.
