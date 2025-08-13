FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

2
28

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 13 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Pellegrini accelera il rientro

Lorenzo Pellegrini continua il lavoro personalizzato a Trigoria per recuperare dall’infortunio. Il capitano punta a rientrare in gruppo la prossima settimana e, se le risposte saranno positive, potrebbe strappare una convocazione simbolica contro Bologna o Pisa. In caso contrario, rientro dopo la sosta di settembre. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Dybala punta il Bologna e gioca col Neom

Paulo Dybala punta a giocare qualche minuto contro il Neom nell’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato per testare le sue condizioni. L’obiettivo della Joya è esserci subito contro il Bologna, alla prima stagionale.

IN AGGIORNAMENTO…

