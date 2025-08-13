Calciomercato Roma, rifiutate offerte da 35 milioni per Soulé

La Roma blinda Matias Soulé. Come svelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la società giallorossa considera praticamente incedibile il talento argentino e ha rifiutato quattro proposte dall’estero da 35 milioni di euro: due dalla Premier League, una dalla Liga e una dalla Bundesliga.

I nomi delle società restano top secret, ma sia il direttore sportivo Frederic Massara sia il calciatore, che avrebbe percepito un ingaggio superiore rispetto a quello attuale, hanno declinato immediatamente le offerte.

Fonte: corsport

