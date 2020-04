Calciomercato Roma, conferme su Pedro e Vertonghen a parametro zero

AS ROMA NEWS – Si continua a parlare delle mosse di mercato della Roma in vista della prossima estate. Dall’Inghilterra assicurano come, viste le difficoltà dei giallorossi a riscattare Smalling, Petrachi sia al lavoro per acquistare Vertonghen al suo posto.

Il difensore centrale belga, 32 anni, si libererà a parametro zero dal Tottenham e la Roma sta pensando a lui per la difesa.

Dalla Spagna invece arrivano conferme sull’interesse dei giallorossi per l’attaccante Pedro, anche lui in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea. Il jolly offensivo spagnolo, anche lui 32enne, sta valutando tutte le offerte, tra cui quelle di Betis Siviglia e altre faraoniche da Usa e Arabia Saudita.