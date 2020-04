Coronavirus, il bollettino del 13 aprile: ancora calo dei ricoverati. Rezza: “Siamo contrari alla ripresa del campionato”

ALTRE NOTIZIE – La Protezione Civile ha appena reso noto il bollettino di oggi, lunedì 13 aprile, riguardo all’emergenza Coronavirus.

Numero in calo per quanto riguarda i contagi: il numero dei nuovi positivi è di 3.153 (ieri +4.092), con una variazione di +1.363 (ieri +1.984).

Continua inoltre il calo dei pazienti in terapia intensiva, che oggi segna un calo di -83 ricoverati ( ieri -38).

Gianni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità e componente del Comitato Tecnico Scientifico, ha così risposto in merito all’ipotesi della ripresa del campionato prima di settembre: “Se dovessi dare un parere tecnico non lo darei favorevole, e credo che anche il Comitato tecnico scientifico sia d’accordo. In ogni caso sarà la politica a decidere”.

Redazione Giallorossi.net