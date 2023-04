Calciomercato Roma, conferme sull’interesse per Reiss Nelson a parametro zero

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Come già emerso nelle scorse settimane, la Roma è sulle tracce di Reiss Nelson, esterno destro offensivo classe ’99 di proprietà dell’Arsenal che dovrebbe svincolarsi al termine di questa stagione.

A confermarlo è anche Sky Sports UK, che rivela come i giallorossi siano sulle tracce del calciatore, corteggiato anche da Milan e Atalanta.

Per il momento, infatti, non sembrano esserci spiragli per un rinnovo con i Gunners e – salvo novità – l’inglese dovrebbe quindi lasciare a parametro zero la squadra di Arteta a partire dalla prossima estate.

Fonte: Sky Sport UK