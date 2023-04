Mourinho e Dybala, patto Special. Uno sponsor italiano e uno straniero prossimi alla firma con la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho è pronto a guidare la sua Roma almeno per un’altra stagione, Paulo Dybala è pronto a seguirlo spinto dal grande feeling con il suo tecnico e la tifoseria, e persuaso da un progetto che punta a lanciare la squadra verso obiettivi sempre più ambiziosi. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi).

Il futuro dell’argentino – come ammesso indirettamente anche da lui – è legato a quello dello Special One, e ora che il tecnico è sempre più convinto di voler continuare il suo percorso in giallorosso, anche il talento di Laguna Larga è interessato a vivere (almeno) un’altra stagione da re nella capitale.

Un patto per il futuro della Roma, quello stretto da Mourinho e Dybala, con il primo obiettivo – questo concordato all’inizio della stagione – di portare la squadra in Champions, provare a vincere un altro trofeo e contribuire al processo di crescita cominciato.

Adidas e altri due sponsor, uno straniero e l’altro italiano, sono prossimi a legarsi alla Roma proprio per la presenza di Mou e Dybala.

In attesa del famoso incontro con i Friedkin, chissà, anche per discutere di un eventuale rinnovo del contratto, Mourinho sta lavorando non solo per chiudere questa stagione come i tifosi sognano, quindi con la qualificazione in Champions e la vittoria dell’Europa League, ma anche per progettare col club – da Pinto al nuovo Ceo Souloukou – le strategie per rendere la Roma più competitiva anche il prossimo anno. Inevitabile quindi che al centro del progetto ci sia Dybala.

Fonte: Corriere dello Sport