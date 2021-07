Calciomercato Roma, contatti per Alex Telles del Manchester United

CALCIOMERCATO AS ROMA – Stando a quanto riferisci in questi minuti il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, ci sarebbero dei contatti in corso per Alex Telles.

La Roma, a caccia di un giocatore che possa sopperire all’infortunio di Spinazzola, sta sondando il terreno per il terzino brasiliano, classe 1992, che ha trovato poco spazio nell’ultima stagione con la maglia del Manchester United.

Per questo la Roma sta valutando l’operazione e i contatti tra le parti sono in corso.

I giallorossi, però, vorrebbero acquistare Telles soltanto in prestito, in attesa del rientro di Spinazzola.