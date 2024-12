Calciomercato Roma, contatti positivi con l’ex laziale Luiz Felipe: può tornare in Italia a gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo un esterno basso a destra e un centravanti, ma anche difensore. Nella lista della spesa di Ranieri per gennaio sarebbe presente anche il nome di un centrale che possa dare più scelte al tecnico romano.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (L. Pes), il profilo su cui Ghisolfi sta lavorando in queste ultime ore è l’ex laziale Luiz Felipe, 27 anni, difensore italo-brasiliano che ha rotto con l’Al Ittihad ed è pronto a tornare in Italia. Sulle tracce del centrale c’è anche la Juventus, ma i dialoghi tra il suo entourage e la Roma sono stati positivi e la possibilità di rivederlo a gennaio in Serie A è reale.

Fonte: Il Tempo

