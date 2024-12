Celik, contrattura all’adduttore: salta il Braga ma può tornare per Como-Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nulla di grave per Zeki Celik. Il terzino turco, uscito a metà del primo tempo della partita vinta per 4 a 1 sul Lecce, ha svolto i controlli di rito che hanno scongiurato problemi particolarmente seri.

Per Celik solo una contrattura all’adduttore: l’esterno destro resterà fermo qualche giorno e salterà di sicuro la partita contro il Braga di Europa League in programma all’Olimpico giovedì prossimo, ma proverà a recuperare per la sfida di campionato contro il Como di domenica alle 18. Se Zeki non dovesse farcela, potrebbe trovare nuovo spazio Saud Abdulhamid.

