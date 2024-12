Calciomercato Roma, dall’Argentina: giallorossi pronti a chiudere per Di Cesare del Racing

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Occhi puntati sulla difesa in casa Roma. Come scrivono dall’Argentina, infatti, i giallorossi sono fortemente interessati a Marco Di Cesare, difensore centrale 22enne che ha vinto la Copa Sudamericana con il Racing Avellaneda.

Stando a quanto riferisce il portale tycsports.com, il club capitolino è pronto a pagare sette milioni di dollari più 3 di bonus per il centrale argentino. L’unico ostacolo per la società di Dan Friedkin è rappresentato dal regime di Fair Play Finanziario.

Se non dovesse riuscire a prenderlo a gennaio, la Roma è pronta comunque ad investire su di lui in primavera, con il calciatore che arriverà in Italia la prossima estate.

