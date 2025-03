Calciomercato Roma, Conte “pazzo” di Pellegrini: Napoli al lavoro per chiudere l’affare in estate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini torna a essere accostato al Napoli. A rivelarlo è stato il giornalista Valter De Maggio, durante la trasmissione Radio Goal. Secondo le sue indiscrezioni, Antonio Conte sarebbe “pazzo” per il capitano della Roma e starebbe facendo di tutto per portarlo a Napoli già a partire dalla prossima estate.

La società partenopea sarebbe infatti al lavoro con i giallorossi per cercare di chiudere l’affare in tempi brevi. Inoltre, De Maggio ha aggiunto che anche Pellegrini sarebbe particolarmente tentato dell’idea di lavorare con Conte. Il tecnico salentino, noto per il suo approccio deciso e motivante, potrebbe essere l’uomo giusto per valorizzare ulteriormente le qualità del centrocampista giallorosso.

Se la trattativa dovesse concretizzarsi, la Roma direbbe addio al suo capitano, in scadenza di contratto nel 2026. Ma la cessione di Pellegrini potrebbe anche aprire nuove possibilità di mercato per i giallorossi, che oltre allo stipendio risparmiato incasserebbe una buona plusvalenza.

Fonte: Radio Kiss Kiss