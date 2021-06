Calciomercato Roma, Daka conferma: “Giocherò nel Leicester”

NOTIZIE AS ROMA – Il nome di Patson Daka esce definitivamente dall’elenco dei calciatori nel mirino della Roma. Il giocatore infatti vestirà la maglia del Leicester il prossimo anno.

E’ lo stesso calciatore zambiano ad annunciare il suo trasferimento in Premier League: “Andrò in Inghilterra e mi trasferirò al Leicester. Mi sono trovato benissimo qui, Salisburgo è la mia seconda casa. Sarò sempre felice di tornare in Austria un giorno, ma la Premier League è sempre stata il mio sogno“.

Trattativa in dirittura d’arrivo tra le ‘Foxes’ e il Salisburgo proprietario del cartellino, a cui andranno circa 23 milioni di sterline, pari a poco più di 26 milioni di euro. Per l’attacco della Roma ora si parla soprattutto dell’austriaco Kalajdžić dello Stoccarda.