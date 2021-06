Pau Lopez vicino all’addio: il Marsiglia può chiudere, formula e cifre dell’affare

AS ROMA NEWS – Pau Lopez è vicino all’addio. Il portiere spagnolo ha trovato una seria pretendente, il Marsiglia, che in queste ore ha avanzato una proposta alla Roma per avere il numero uno giallorosso.

La formula è un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in base al raggiungimento di certi obiettivi, fissato a 15 milioni di euro. La trattativa è caldissima. Ma la Roma potrebbe incredibilmente piazzare anche un altre esubero ai francesi.

Stando a quanto rivela Sky Sport, anche Cengiz Under potrebbe finire nell’affare: il Marsiglia ha manifestato il suo interesse per l’attaccante turco, e la Roma ha aperto alla sua cessione. Per l’esterno mancino però siamo ancora alle fase iniziali.

Molto più concreta la trattativa per Pau Lopez: porte girevoli in casa Roma. Si allontana lo spagnolo, si avvicina il portoghese Rui Patricio. I giallorossi lo hanno bloccato da tempo e aspettano solo di piazzare il proprio portiere per annunciare quello del Wolverhampton. Accontentato Mourinho, che aveva espressamente chiesto il numero uno del Portogallo per sistemare il problema tra i pali.