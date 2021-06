Smalling, Everton in pressing: pronti i 12 milioni chiesti dalla Roma. Ma il giocatore rifiuta il trasferimento

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Più di qualcosa sembra muoversi nel mercato della Roma proprio in questi giorni di attesa per l’arrivo nella Capitale di Josè Mourinho.

E in uscita potrebbe esserci, un po’ a sorpresa, Chris Smalling. Già, proprio quel difensore che meno di un anno fa la Roma fece di tutto per avere in rosa, svenandosi davanti alle ferme richieste del Manchester United.

L’arrivo di Mourinho e i dubbi sulle sue condizioni fisiche hanno rimescolato tutte le carte in tavola. Ora il difensore inglese non sembra più un intoccabile. E anzi, davanti alla giusta offerta potrebbe lasciare Trigoria per far spazio a un altro difensore.

L’Everton, scrive oggi Il Messaggero, è in pressing sul calciatore. La Roma chiede 12 milioni di euro per lasciar partire il 31enne, e stando a quanto rivela il Corriere della Sera, i “Toffees” sarebbe pronti ad accontentare le richieste dei giallorossi.

Pista calda dunque, da seguire con attenzione. Così come l’eventuale sostituto che arriverebbe alla Roma per sostituire Smalling: a Trigoria piace Nathan Aké del Manchester City, ma occhio anche a Sven Botman del Lille, un profilo che piace moltissimo a Trigoria.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Stando a quanto scrivono oggi in Inghilterra, e più precisamente sul “Daily Mail“, Chris Smalling non avrebbe alcuna intenzione di traferirsi all’Everton e avrebbe già rifiutato la destinazione.