Calciomercato Roma, Nzonzi non risponde all’offerta del Benfica: la situazione

AS ROMA NOTIZIE – Steven Nzonzi non ha ancora chiarito il suo futuro da calciatore. Nei giorni scorsi il centrocampista francese era stato dato per vicinissimo al Benfica, con la Roma pronta a liberarlo a titolo gratuito.

Nulla, però, è ancora chiuso. Come riportato dal sito di portoghese “Record“, il centrocampista 32enne non ha dato una risposta definitiva alla squadra portoghese, ancora in attesa di sapere se Nzonzi accetterà il biennale proposto.

Il mediano infatti sta cercando di guadagnare tempo per vedere se spunterà fuori un’offerta migliore per poi decidere il suo futuro.

Fonte: Record