Olsen: “La Roma? Lì sono stato bene, ma ora non ci sto pensando”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Robin Olsen parla del suo futuro alla Roma in conferenza stampa dal ritiro della nazionale svedese.

“Ad essere completamente onesti, non c’è niente a cui sto pensando in questo momento. Personalmente sono stato bene. Quello che succederà dopo lo vedremo. Ora sono qui e voglio andare lontano con la Svezia. Sto giocando il mio miglior calcio”.

La Roma in queste ore sta trattando la cessione di Pau Lopez al Marsiglia, ma sembra aver già trovato il suo nuovo portiere, il portoghese Rui Patricio.

Olsen però sta giocando un ottimo europeo con la Svezia e se il suo futuro non sarà in giallorosso, non avrà problemi a trovare un’altra sistemazione.