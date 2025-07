Calciomercato Roma, dal Messico: Deossa spinge per trasferirsi in Europa, il Monterray apre alla cessione

La Roma continua a seguire con attenzione Nelson Deossa, centrocampista colombiano classe 2000 attualmente in forza al Monterrey. Secondo quanto riportato dal portale messicano Vavalcom, sia il club che l’entourage del giocatore si sono detti disponibili ad ascoltare offerte provenienti dall’Europa, venendo incontro al desiderio del ragazzo di confrontarsi con il calcio del Vecchio Continente.

Il prezzo per strapparlo al Monterrey, però, non è dei più accessibili: sul suo cartellino pende una clausola rescissoria da 16 milioni di euro. Una cifra che la Roma sta valutando, pur consapevole della forte concorrenza.

Sul talento colombiano, infatti, è da tempo vigile il Real Betis, che lo segue con interesse, mentre il Palmeiras – pur interessato – sembra destinato a restare alla finestra, complice la volontà del giocatore di approdare in Europa. La situazione resta in evoluzione, ma l’apertura del Monterrey e la determinazione di Deossa potrebbero imprimere un’accelerata alle trattative. E a Trigoria restano in allerta.