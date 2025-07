FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 23 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:10 – Dovbyk prende la maglia numero nove

Dalla presentazione della terza maglia si evince ufficialmente che Dovbyk quest’anno indosserà la maglia numero nove, mentre la 11 finirà sulle spalle di Ferguson.

Ore 9:55 – Saelemaekers: “A Roma ho dato tutto, ma il Milan è casa”

Alexis Saelemaekers, tornato al Milan dopo il prestito, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo anno alla Roma, dove ha brillato sotto la guida di Ranieri: “A Bologna e Roma ho dato tutto me stesso, ma il Milan è sempre rimasto nella mia testa. È la mia seconda casa”. Ora l’esterno belga proverà a rilanciarsi in rossonero. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Salah Eddine e Dovbyk ancora out

Nell’allenamento di ieri Artem Dovbyk non era in gruppo. Il giorno e mezzo di riposo non è servito al gigante ucraino per tornare a disposizione di Gasperini. Insieme con lui, anche Anass Salah-Eddine e Buba Sangaré: il primo si era fermato precedentemente al primo test, accusando un trauma distorsivo alla caviglia; per lo spagnolo era stato necessario uscire a gara in corso, causa un dolore al flessore. Lavoro individuale, dunque, per i tre. (Il Romanista)

Ore 8:20 – Dovbyk-Ferguson, sfida da nove

L’arrivo di Ferguson accende il duello con Dovbyk per il ruolo di centravanti titolare. L’irlandese, preso in prestito con diritto a 38 milioni, sfida l’ucraino da 40 milioni, che però è ancora ai box per un problema muscolare. Gasperini non ha gerarchie: vincerà il migliore. E c’è anche la possibilità che giochino insieme. (Il Tempo)

