Calciomercato Roma, dal Portogallo: contatti in corso col Barcellona per Puig, affare in prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spunta un nuovo possibile obiettivo per la Roma in vista dell’apertura del mercato estivo: si tratta del giovane centrocampista spagnolo Riqui Puig.

A riferire l’indiscrezione di mercato è Pedro Almeida, giornalista portoghese, che parla di contatti in corso tra la il club giallorosso e il Barcellona, proprietario del cartellino del giovane calciatore.

Puig però si trasferirebbe alla Roma con la formula del prestito secco dopo aver rinnovato il proprio contratto con il club blaugrana.

Riqui #Puig will renew contract with Barcelona until 2025, and could be loaned to Roma next season, simple loan. Contacts going on. 🇪🇦 #transfers #ASR #FCB https://t.co/5XnVLnrVLG

— Pedro Almeida (@pedrogva6) May 25, 2021