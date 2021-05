Barnaba: “I Friedkin non potevano fare di meglio in questo primo anno alla Roma. Mourinho la loro prima scelta importante”

AS ROMA NEWS – Alessandro Barnaba fondatore del fondo Merlyn Advisors, global chairman dell’investment banking di JP Morgan e consigliere di Dan Friedkin, che ha seguito da vicino la cessione della Roma, ha parlato al portale calcioefinanza.it. Queste le sue parole riguardo ai giallorossi:

“Ho avuto la fortuna di conoscere Dan e Ryan Friedkin quando ero ancora a JP Morgan e sono rimasto poi a loro vicino anche dopo la mia partenza. Sono arrivati alla Roma con la consapevolezza di aver acquistato un Club storico, con una grande valenza sociale nella capitale e non solo, e hanno approcciato la gestione della società nella maniera migliore dal giorno uno.



Hanno deciso di passare da subito la maggior parte del loro tempo fisicamente a Roma per capire l’ambiente, conoscere la società e le persone che ne fanno parte e arrivare poi a poter prendere decisioni solo dopo aver capito cosa sia meglio fare. Ho quindi grandemente ammirato il fatto che si siano concentrati sulla struttura societaria all’inizio cercando di trattenere persone di valore già presenti, penso a Fienga, e attirare talenti importanti per aiutarli a gestire al meglio le tante situazioni importantissime sul lato non sportivo, penso a Scalera e Vitali solo per citarne un paio.



Sul lato sportivo invece hanno giustamente, secondo me, deciso di aspettare a prendere decisioni importanti fino a quando non fosse stata più chiara, vista dal di dentro, la situazione societaria e di conseguenza definire quelli che possono essere gli obiettivi. E per farlo hanno deciso di prendere al loro fianco uno come Pinto, che oltre allo sport capisce anche molto di numeri.

Hanno allo stesso tempo avuto modo di capire che il tifoso romanista, più di ogni altra cosa, vuole una bandiera dietro la quale poter lottare, gioire e soffrire e questo gli hanno dato con la loro prima scelta importante: portare a Roma un allenatore come Mourinho. Io penso che fino ad ora poco più potevano fare di meglio e quindi il mio giudizio è assolutamente positivo sul loro primo anno a Roma”.

Fonte: calcioefinanza.it