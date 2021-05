Calciomercato Roma, interesse per Gray del Leverkusen: può liberarsi a soli 2 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua a muoversi sul mercato e sembra aver messo gli occhi su Demarai Gray, 24 anni, attaccante inglese di origini giamaicane del Bayer Leverkusen.

Stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista di Sky UK Max Bielefeld, il giocatore dopo soli sei mesi in Germania vorrebbe lasciare il club tedesco

I giallorossi, interessati a lui, dovrebbero solo utilizzare la clausola rescissoria di 2 milioni di euro per ottenere il suo cartellino e portarlo nella Capitale alla corte di José Mourinho.

After only 6 months in Germany Demarai Gray could leave Bayer Leverkusen in the next weeks. AS Roma is interested! And it would be an easy transaction: Demarai has a release clause of 2m€ in his contract – valid only for this summer #TransferUpdate pic.twitter.com/AkYGU0aFTz

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) May 25, 2021