Conte-Inter: divorzio! Il club prepara il ridimensionamento, l’allenatore tratta la buonuscita

ALTRE NOTIZIE – Conte-Inter, arriva il clamoroso divorzio. E così anche il club nerazzurro si mette in fila tra i club destinati a cambiare guida tecnica e a cercarsi un nuovo allenatore, entrando di diritto nel valzer che coinvolgerà tante panchine della serie A.

L’indiscrezione della rottura ormai insanabile tra Conte e l’Inter arriva oggi dalle colonne della Gazzetta dello Sport che titola con un eloquente “DIVORZIO!” a tutta pagina.

Alla base della rottura c’è il piano di ridimensionamento studiato dal club dopo gli investimenti fatti negli anni scorsi: la società ora deve sistemare i conti e vuole chiudere il mercato con un attivo di quasi 100 milioni, riducendo del 20% il monte ingaggi.

Conte non ci sta e da qui la decisione di chiudere la sua avventura in nerazzurro: nelle prossime 48 ore dovrebbe arrivare l’annuncio dell’addio del tecnico, che sta trattando la sua buonuscita dall’Inter.

Per il dopo Conte sono quattro i nomi in corsa: il primo è quello di Max Allegri, che però viene dato per molto vicino alla Juventus. Maurizio Sarri e Simone Inzaghi le alternative italiane, ma occhio anche a Sinisa Mihajlovic.

Fonte: Gazzetta dello Sport