Calciomercato Roma, dalla Francia: il Newcastle prepara un’offerta per Veretout, il giocatore pronto a trattare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Voci di mercato anche in uscita per quanto riguarda la Roma in vista del prossimo gennaio.

Stando a quanto scrivono dalla Francia, il Newcastle è alla ricerca di rinforzi ed è pronto a recapitare un’offerta al club giallorosso per avere Jordan Veretout.

Il giocatore francese, scrive il portale transalpino Footmercato.net, non ha chiuso le porte a un eventuale trasferimento in Premier League e sarebbe dunque disposto ad ascoltare l’offerta del Newcastle.

Il club inglese naviga in cattive acque in campionato, stazionando in zona retrocessione. Ma la nuova proprietà araba ha fondi illimitati ed è pronto a mettere mano al portafoglio per rinforzare la squadra.

Fonte: Footmercato.net