“ON AIR!” – AGRESTI: “Tra un anno Zaniolo si troverà nella stessa situazione di Vlahovic”, DI GIOVAMBATTISTA: “Il club e Mou pensano a un futuro senza di lui”, CORSI: “Non c’è una mossa che mi fa pensare a una grande Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I Friedkin? Non so se la loro idea sarà vincente, ma in questo momento non c’è una cosa che mi fa pensare che la Roma sarà grande a breve. Non c’è una sola mossa che sia una. Ma magari loro hanno previsto cose per giugno che noi non sappiamo…Io non so come faremo a vincere uno scudetto, che dovrebbe essere la speranza di ogni tifoso. Con le mosse dell’Inter e il rafforzamento che ci sarà per forza della Juve, non so quando potremo vincere uno scudetto…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Kamara del Marsiglia è stato lanciato da Rudi Garcia, e oggi l’ex allenatore della Roma ne parla sulla Gazzetta dello Sport. Si tratta di un giocatore importante. Chi non lo conoscesse, se lo andasse a vedere. E’ veramente un calciatore importante… Maitland-Niles? La grande differenza la farà la considerazione che la Roma e Mourinho hanno di lui. L’Arsenal è un club ricco, non ha bisogno di cedere, se tu sul giocatore non ci credi davvero, allora ci si muovesse su un altro obiettivo. Perchè di esterni destri che possono essere una discreta alternativa a Karsdorp ce ne sono. Inutile andarsi a infilare in una trattativa che non finisce più per un giocatore discreto, e forse nulla di più…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Tra tre giorni il mercato apre, ma anche se un giocatore venisse ufficializzato oggi, tra visite mediche, presentazione, primi allenamenti e inserimento in rosa, sarebbe difficile vederlo in campo contro il Milan. Ma anche per Roma-Juve…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Con la capienza degli stadi riportata al 50%, puoi vendere massimo 32-33 mila biglietti. Prima per Roma-Juve si era arrivati a 42 mila biglietti venduti. Ora non so come faranno, se annulleranno tutti i biglietti e riapriranno la vendita con posti limitati, o se varrà una cronologia d’acquisto… Preoccupato per il giro dei tamponi? Sì, ma lo è soprattutto Mourinho…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Proprio quando pensavamo che l’emergenza fosse finita, è arrivata questa variante Omicron…Non è affatto semplice, anche dal punto di vista psicologico… Io sono particolarmente preoccupato per il giro di tamponi a Trigoria dopo le vacanze di Natale. Molto giocatori hanno viaggiato, ma è pure vero che ti puoi anche contagiare facendo il cenone a casa con i parenti. Mourinho arrabbiato con i giocatori per gli spostamenti? Facendo l’avvocato del diavolo, potrei dire che anche lui è andato a Londra per le feste…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Da quanto mi risulta sia la Roma che Mourinho potrebbero anche pensare a un futuro lontano da Roma per Zaniolo. Io mi auguro invece che possa rimanere e diventare importante anche per la Nazionale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Kamara credo che sia un giocatore ben visto da tutti, e inoltre su Garcia abbiamo massima fiducia. E’ un calciatore che non conosco, ma mi fido molto degli addetti ai lavori quindi se arrivasse un giocatore di quel livello lì sarebbe un bel colpo. Spero che la Roma non abbia fretta di prendere qualcuno che poi sia controproducente…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Tanta gente allo stadio? La Roma ha coinvolto molto i tifosi abbassando i prezzi dei biglietti. Poi ovviamente anche Mourinho ha fatto la differenza. Per il mercato mi sembra che la Roma non abbia problemi con l’indice di liquidità, ma non mi sembra orientata ad un mercato molto ricco. Kamara ha un costo abbastanza importante è un’operazione da valutare, la Roma prenderà un centrocampista, ma 12 milioni non sono pochi… Il rinnovo bloccato di Zaniolo? Tra un anno il giocatore esploderà e sarà nella stessa situazione di Vlahovic…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Mercato Roma? Non so sinceramente cosa arriverà, ma sono tutti profili affidabili, da Kamara e Grillitsch. Esiste anche la proposta di uno scambio tra Vecino e Villar, ma se Gonzalo avesse proseguito la crescita dell’anno scorso non ci sarebbe stato… Il rinnovo di Zaniolo? La proposta fatta al calciatore è congrua con quanto percepisce adesso, un aumento del 50%. Nicolò se non si farà più male vale 3,5 milioni come ingaggio…”

Redazione Giallorossi.net