Stadi, capienza ridotta al 50%: la Roma sospende la vendita dei biglietti per Juventus, Cagliari e Lecce (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo la stretta del Governo sulla capienza degli impianti sportivi alla luce dell’andamento dei contagi da Covid-19, la Roma sospende la vendita dei biglietti per le prossime gare casalinghe.

Il club giallorosso ha annunciato con un comunicato lo stop per i match interni di campionato con Juventus e Cagliari, in programma rispettivamente il 9 e il 16 gennaio. Vendita fermata anche per quanto riguarda il match degli ottavi di finale di Coppa Italia con il Lecce, previsto per il 20 gennaio.

Tutte partite per le quali il club giallorosso aveva da tempo aperto la vendita libera, tra l’altro per il match con i bianconeri si era vicini al sold out con circa 42 mila spettatori attesi (quando però la capienza consentita era del 75%, ora ridotta al 50%).

Questa la nota del club giallorosso:

“AS Roma informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, la vendita dei biglietti delle gare contro Juventus, Cagliari e Lecce è sospesa. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità d’accesso alle prossime partite”