La sofferenza di Riccardi, l’ex talento finito ai margini della Roma

AS ROMA NOTIZIE – Vi ricordate Alessio Riccardi? L’ex capitano della Roma Primavera, da tutti considerato una delle migliori promesse del vivaio giallorosso, è passato dagli altari alla polvere nel giro di qualche anno.

Strana la sua storia: qualche estate fa si parlò di un possibile trasferimento alla Juventus, ma una sollevazione popolare fece saltare l’affare. Ora però il giocatore, dopo una serie di sfortunati prestiti in club minori, è tornato a Trigoria finendo ai margini del progetto.

Il ragazzo, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida) ha l’umore sotto i tacchetti. Inserito nella lista degli sgraditi a inizio stagione, Riccardi si è alleato spesso da solo o con i ragazzini del 2004. Poi la società ha pensato di farlo giocare nel campionato Primavera come fuoriquota. Ma la situazione non è stata semplice da gestire: dopo la prima partita, datata 18 ottobre, Alessio è tornato in campo il 7 novembre e poi un’ultima volta il 19 dicembre, appena prima di Natale: in tutto ha realizzato 2 gol e 1 assist ma non ha ritrovato la luce negli occhi.

Adesso, con il mercato imminente, Riccardi non ha la lucidità per capire cosa sia giusto fare. Non vorrebbe staccarsi dalla Roma, non definitivamente, ma al tempo stesso conosce benissimo la posizione della società: se non trova una squadra, rimarrà ai margini del calcio professionistico. Essendo una persona estremamente sensibile, sta soffrendo molto lo smarrimento. Il futuro è pieno di incognite. Ma il presente forse è peggio.

Fonte: Corriere dello Sport