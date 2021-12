Pinto, stop al rinnovo di Zaniolo dopo il ko di Bodo: sorpreso il giocatore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si continua a parlare del rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo con la Roma, che per il momento non è in dirittura d’arrivo.

Torna sull’argomento l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), che racconta come le parti si erano incontrate a ottobre cominciando a gettare le basi per l’accordo.

I primi colloqui erano andati piuttosto bene, tanto che si era già trovata una bozza di intesa sul rinnovo contrattuale. Poi però il ko fragoroso di Bodo in Conference League ha cambiato tutto.

Tiago Pinto ha deciso di stoppare ogni discorso e concentrarsi più sulla squadra che sulla parte amministrativa. Zaniolo, che è riconoscente alla Roma, ha intenzione di rinnovare quanto prima. Per questo il cambio improvviso di direzione di Pinto ha lasciato “sorpreso” il calciatore.

