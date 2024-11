Calciomercato Roma, dalla Germania: Hummels è un rimpianto, in Bundesliga c’è la fila per riaverlo

AS ROMA NOTIZIE – Mats Hummels doveva essere il grande colpo della Roma per rinforzare la difesa. L’ex difensore del Borussia Dortmund, però, fino ad ora non è riuscito a convincere Ivan Juric che più volte ha dichiarato che il tedesco è il sostituto naturale di Evan Ndicka, non a caso uno dei pochi che non ha saltato neanche un minuto in questa stagione.

E mentre nella Capitale ci si interroga spesso sul perché Hummels non giochi, in Germania tra i tifosi è scoppiata l’ondata di rimpianto per averlo perso. Un’inchiesta condotta dalla Bild Zeitung ha rivelato, oltre al grande affetto dei suoi supporters, che il calciatore della Roma potrebbe far comodo ad altre 8 squadre della Bundesliga.

La storia del trentacinquenne ha acquisito risonanza dopo che il difensore si è presentato alla cerimonia del Pallone d’Oro e la sua storia è appunto arrivata fino in Germania. Il quotidiano tedesco ha anche elencato i nomi degli 8 club che potrebbero essere interessati al rimpatrio di Hummels: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Stoccarda, Borussia Monchengladbach ed Augsburg. In più ci sarebbero anche altri due club della Serie B: Amburgo ed Hertha Berlino. Se a Roma non c’è spazio per Hummels, in Germania farebbero la fila per riaccoglierlo.

Fonte: bild.de

