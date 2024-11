Roma e Juric, l’ora della verità

AS ROMA NEWS – La consapevolezza di Juric è di chi sa di navigare a vista. Di dover pensare all’oggi perché il domani potrebbe anche non esserci, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

Ed è forse per questo che si potrà dire tutto del tecnico di Spalato ma non che non sia un uomo coraggioso. E per di più un allenatore. Che fa delle scelte, opinabili o meno, ma per nulla scontate. Senza paura. E con lei, il timore di aver buttato via non solo 40 giorni di lavoro ma soprattutto la grande chance della carriera. E invece eccolo ancora qui, contro ogni pronostico, previsione e in alcuni casi auspicio. Ivan somiglia a quello scalatore che perso ogni appiglio e fune, decide di arrampicarsi a mani nude, conscio che basterebbe mettere un piede in fallo per crollare definitivamente.

Chi nello spogliatoio sperava nel ritorno di Daniele, si metta l’anima in pace. E questa volontà dei Friedkin, gioca a favore dell’allenatore croato. Perché dopo quasi due mesi, anche con qualche ruvidità, a qualcuno la schiettezza del croato non dispiace. Che a Verona vuole cambiare il meno possibile rispetto a giovedì.

Juric sa che il futuro è tutt’altro che sicuro per lui, scrive Il Tempo, ma avverte al contempo la sensazione di averle provate tutte. Ora dipende solo dai calciatori, che da troppo tempo ormai non dimostrano di saper reagire e rialzarsi davvero dopo un periodo difficile. Vietato sbagliare, come stancamente ci si ripete prima delle gare della Roma.

Fonte: Il Messaggero / Il Tempo

