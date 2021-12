Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche i giallorossi in corsa per Correa, possibile tentativo a gennaio

AS ROMA NOTIZIE – C’è anche la Roma su Angel Correa, attaccante in uscita dall’Atletico Madrid. A riferirlo è il sito spagnolo “todofichajes.com”.

Il 26enne attaccante argentino, ormai dietro nelle gerarchie di Simeone, potrebbe cambiare squadra per giocare con più continuità e dalla Spagna segnalano che il classe 95′ interessa a diversi club della Serie A.

In primis Juventus (che aveva seguito a lungo il giocatore in passato) e Napoli, ma anche la Roma sarebbe tra le società maggiormente interessate. Stando agli ultimi rumors, il suo profilo ha il gradimento di José Mourinho e non si esclude un tentativo già a gennaio.

Fonte: todofichajes.com