“ON AIR!” – CORSI: “Mou si sta allineando ai piccoli programmi della società”, CATALANI: “Se stasera giocherà Shomurodov sarà una scelta aziendale”, PRUZZO: “Thiago Motta avrà voglia di mettersi in mostra”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Lo Spezia non è l’ultima squadra del campionato, è una squadra che può metterti in difficoltà, e per di più si è riposata in settimana. Noi invece siamo una squadra alle prese con i nostri problemi di stagione, e cioè con dei problemi di formazione, ma possiamo implementare un giocatore nel corso di questa partita perchè la prestazione di Mayoral è piaciuta molto e l’impressione è che possa rimanere in campo dal primo minuto, complice anche l’infortunio di Zaniolo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io mi sento un po’ come se la Roma avesse pareggiato o perso contro una piccola dopo aver sentito le parole di Mourinho di ieri. Lui dice che è allineato con Friedkin e Pinto, che non arriveranno grandi acquisti, e che c’è un progetto diverso da quelli a cui era abituato. Lui è stato chiaramente ripreso da qualcuno, e solo Friedkin può parlare con Mourinho…gli avranno detto che la situazione è questa e che si erano messi d’accordo su questo… Lui dice che vorrebbe avere Correa, Vidal, Darmian, Ranocchia…a parole sembra essersi allineato con i piccoli programmi di questa società. Io sto perdendo un po’ di fiducia, se mi dice che è allineato a tutto quello che succede, mi lascia un po’ perplesso…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Nello Spezia ci sono due giocatori che erano stati accostati alla Roma, il primo è Kovalenko, il secondo è Maggiore che è uno dei calciatori più interessanti dei liguri. Non ci sarà Nzola, che è uno dei giocatori più forti dello Spezia, una squadra che ha raccolto poco nelle ultime partite: l’ultima vittoria risale al 6 novembre contro il Torino in casa, per trovare un successo esterno bisogna risalire al 19 settembre contro il Venezia. Nelle ultime partite sono arrivate 3 sconfitte e un pareggio…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Chi faccio giocare stasera tra Abraham e Mayoral? Nessuno, perchè non sono Mourinho… Però se stasera giocherà Shomurodov, sarà una scelta aziendale. Perchè dopo aver depauperato il valore di Villar, Diawara e soci, non puoi permetterti di farlo anche con un giocatore che hai pagato quasi 20 milioni. Se giocherà Mayoral, significa che a Mou non interessa niente del fatto che Shomurodov sia un patrimonio della società e che Mayoral al momento è molto più forte di lui. E questo significherebbe pure che l’acquisto suo e di Reynolds sono stati due errori per Mourinho, e che non lo ha voluto lui Eldor…Fosse per me farei giocare Mayoral, mi sembra più adatto a giocare insieme ad Abraham, e poi i numeri parlano per lui…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Arriva Thiago Motta, che è stato un calciatore di Mourinho, e avrà voglia di dimostrare. Il portoghese avrà la possibilità di rialzare un po’ la testa e agganciare la Juve e sarebbe già positivo visto che la squadra non ha tante certezze. Speriamo bene e che soprattutto possa avere un po’ di continuità e prepararsi poi per una gara difficilissima a Bergamo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “L’Inter si è fermato dopo i tre gol, avrebbe potuto farne 7-8 umiliando la Roma. C’è chi ancora non l’ha capito, ma è un anno di transizione per loro. Attenzione allo Spezia, all’Olimpico si trasforma…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ho visto lo Spezia, è una squadra che gioca bene ma anche di una fragilità infinita e quindi la Roma dovrà approfittare di questo. La squadra di Motta può fare anche gol ma dopo teme il risultato…”

Redazione Giallorossi.net