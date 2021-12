Roma, gennaio si avvicina: Pinto a caccia di due rinforzi low-cost

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niente follie per gennaio. La Roma mira a un paio di rinforzi senza esagerare con le spese, che saranno dunque più consistenti nel mercato estivo.

Mourinho ha dettato ieri l’agenda del prossimo calciomercato invernale, e la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) oggi in edicola fa il punto degli affari che potrebbero riguardare i giallorossi da qui a un mese.

Resta in corsa Grillitsch dell’Hoffenheim, in scadenza di contratto, così come Benjamin Tolisso del Bayern, che però ha costi alti di stipendio. Più abbordabile Maggiore dello Spezia che la Roma affronterà oggi all’Olimpico.

Per il ruolo di terzino destro invece, piace molto Max Arons del Norwich, ma gli inglesi vogliono almeno 20 milioni di euro. Costa circa la metà invece Bejamin Henrichs del Lipsia. Si allontana Dalot, che è tornato a giocare nel Manchester United e che quindi difficilmente cambierà casacca.

Fonte: Gazzetta dello Sport