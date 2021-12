Roma, non mollare: Mou conferma il 3-5-2 e punta a restare vicino al gruppo Champions

AS ROMA NEWS – Altra occasione da non sprecare per la Roma, che questa sera chiuderà la diciassettesima giornata di campionato affrontando lo Spezia allo Stadio Olimpico.

I risultati del weekend sono stati piuttosto favorevoli: la Lazio ha perso col Sassuolo, la Juventus ha frenato a Venezia, e davanti Milan e Napoli stanno rallentando bruscamente. Vincere stasera darebbe una piccola sistemata alla classifica, con i giallorossi che tornerebbero davanti ai bianconeri in zona Europa League.

Il treno Champions viaggia comunque veloce e sarà molto difficile risalirci, salvo il crollo di una delle quattro lì sopra. Per questo la Roma deve restare in scia, nella speranza che qualcosa possa cambiare da gennaio, col recupero di qualche giocatore chiave e con i rinforzi che arriveranno dal mercato di riparazione.

Intanto per battere lo Spezia mister Mourinho conferma il 3-5-2 con Kumbulla al posto dello squalificato Mancini in difesa. A centrocampo si riformerà il terzetto composto da Cristante, Veretout e Mkhitaryan, con Karsdorp e Vina sulle fasce.

In attacco c’è il rebus da sciogliere: sicuro di una maglia Tammy Abraham, al suo fianco dovrebbe essere riproposto Borja Mayoral, in leggero vantaggio su Shomurodov. Felix partirà dalla panchina, e potrà essere gettato nella mischia nel caso in cui la Roma dovesse aver bisogno della sua imprevedibilità per scardinare la difesa dei liguri.

Intanto anche oggi i tifosi della Roma hanno risposto alla grande: venduti 43 mila biglietti, una cifra imponente se consideriamo il freddo e il fatto che si gioca di lunedì sera. E anche per Roma-Sampdoria, turno infrasettimanale prima della sosta natalizia, si preannuncia una cornice di pubblico da grandi occasioni.

Giallorossi.net – A. Fiorini