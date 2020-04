Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi e Barcellona in corsa per Gaich

AS ROMA NEWS ULTIME – Adolfo Gaich, attaccante classe 1999 dell’Argentina sub 20, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e il San Lorenzo fatica a trovare un accordo per trattenere il suo gioiello.

Molte le offerte recapitate al club sudamericano, da quella rifiutata del Bruges, fino a Galatasaray e Atletico Mineiro. Ma da quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo “AS”, sul giocatore sono piombate anche Roma e Barcellona.

Gaich, 21 anni, è un possente centravanti di 190 cm che quest’anno con la maglia del San Lorenzo ha collezionato 12 presenze e 5 gol.

Fonte: AS